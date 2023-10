BRVM : Le marché obligataire renoue avec la hausse ce 11 octobre 2023.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10,190,761 milliards de FCFA contre 10 185,867 milliards de FCFA le 10 octobre 2023, soit une hausse de 4,894 milliards.

Quant à celle du marché des actions, elle est aussi en hausse de 14,887 milliards, passant de 7745,369 milliards de FCFA la veille à 7760,256 milliards de FCFA ce mercredi 11 octobre 2023.



Pour sa part, la valeur totale des transactions est en baisse, passant de 1,008 milliard de FCFA la veille à 827,794 millions de FCFA ce 11 octobre 2023.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une progression de 0,19% à 208,59 points contre 208,19 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a enregistré aussi une hausse de 0,08% à 104,75 points contre 104,67points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige ((indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,21% à 101,25 points contre 101,46 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Côte d’Ivoire (plus 7,49% à 6 670 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 90 000 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 4,77% à 7 690 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 3,92% à 530 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,06% à 8 440 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 4,91% à 3 100 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,57% à 6 745 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 2,17% à 1 800 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 1,94% à 760 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,79% à 16 200 FCFA).



Oumar Nourou



Après plusieurs journées de baisses, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce mercredi 11 octobre 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-marche-obligataire...