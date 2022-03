BRVM : Le marché renoue avec les fortes transactions ce lundi 21 mars 2022

La valeur des transactions s’est ainsi établie à 5,231 milliards de FCFA après 1,888 milliard de FCFA le vendredi18 mars 2022 et 3,371 milliards de FCFA à la fin de la journée du 17 mars 2022. Sur les trois dernières séances de bourse, le marché a enregistré une moyenne de 3,49 milliards de FCFA.



Au niveau des indices, on note une embellie contrairement à la séance de la veille. L’indice BRVM 10 progresse ainsi de 0,87% à 161,89 points contre 160,49 points précédemment. Quant à l’indice BRVM composite, il a enregistré une hausse de 0,46% à 215,06points contre 214,07 points la veille.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 30.021 milliards, s’élevant à 6473,869 milliards de FCFA contre 6443,848 milliards de FCFA la veille.



En revanche, une baisse de 27,311 milliards de FCFA est relevée au niveau du marché obligataire qui passe de 7519,134 milliards de FCFA la veille à 7491,823 milliards de FCFA ce 21 mars 2022.



Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 3,57% à 1 450 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 3,49% à 4 450 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 2,13% à 2 400 FCFA) et Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d’Ivoire (plus 1,36% à 5 595 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,38% à 1 695 FCFA), Crown Siem Côte d’Ivoire (moins 6,85% à 680 FCFA), BOA Niger (moins 2,24% à 6 325 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 1,95% à 9 310 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 1,64% à 1 795 FCFA).



