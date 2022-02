BRVM : Le marché renoue avec les fortes transactions

La valeur totale des transactions est en effet passée de 457,153 millions de FCFA le vendredi 18 février 2022 à 6,901 milliards de FCFA ce lundi 21 février 2022. Avant les périodes du 14 et du 21 février 2022, le marché peinait à dépasser les 3,500 milliards de FCFA de transactions, les dernières plus fortes transactions remontant au 10 février avec 3,406 milliards de FCFA.



Néanmoins, la capitalisation boursière du marché des actions a baissé de 14,165 milliards de FCFA à 6381,597 milliards de FCFA contre 6395,762 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché des obligations est également en baisse de 2,86 milliards à 7497,594 milliards de FCFA contre 7500,454 milliards de FCFA précédemment.





L’indice BRVM composite a régressé de 0,22% à 212,00 points contre 212,47 points la veille. Quant à l’indice BRVM 10, il a aussi enregistré une baisse de 0,03% à 158,92 points contre 158,96 points précédemment.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,74% à 950 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 5,44% à 1 745 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,13% à 2 395 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d’Ivoire (plus 3,68% à 5 495 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 3,25% à 6 200 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 925 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,44% à 1 805FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,20% à 1 160 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 3,03% à 160 000 FCFA) et Crown Siem Côte d’Ivoire (moins 2,67% à 730 FCFA).

Oumar Nourou

