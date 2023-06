BRVM : Le marché renoue avec les transactions de plus d’un milliard de FCFA.

La valeur des transactions s’est ainsi établie à 1,071 milliard de FCFA contre 577,662 millions de FCFA le 20 juin 2023. A l’origine de cette forte transaction il y a une valeur transigée de 1,062 milliard FCFA au niveau du marché des actions. Les titres du compartiment prestige y représentent une bonne part avec un montant total transige de 754,955 millions. Les investisseurs ont jeté leur dévolu sur les valeurs Sonatel Sénégal (25 340 actions au cours de 15 200 FCFA, soit une valeur totale de 385,144 millions FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (27 781 actions au cours de 9 900 FCFA, soit une valeur totale de 269,231 millions FCFA).



La capitalisation boursière du marché des actions enregistre une augmentation de 1,55 milliard, passant de 7333,786 milliards de FCFA la veille à 7335,336 milliards de FCFA ce 21 juin 2023.



Celle du marché obligataire reste toujours dans une logique baissière, s’affichant à 10 023,073 milliards de FCFA contre 10 039,157 milliards de FCFA la veille, soit un repli de 16,084 milliards de FCFA.





Du côté des indices, c’est la même situation contrastée qui perdure. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) enregistre une légère hausse de 0,02% à 197,17 points contre 197,13 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi enregistré une légère hausse de 0,03% à 98,87 points contre 98,84 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une légère baisse de 0,06% à 101,92 points contre 101,98 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,140% à 1 275 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 7,10% à 830 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,60% à 2 045 FCFA), BOA Benin (plus 2,39% à 5 795 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 2,33% à 2 195 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,37% à 1 005 FCFA), BOA Mali (moins 3,32% à 1 310 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 2,85% à 2 900 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 1,89% à 5 200 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 1,80% à 545 FCFA).





