BRVM: Le prix de l’action TRACTAFRIC n’affiche pas d’importantes fluctuations au cours de l’année 2020

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020

L’économiste en chef de cet agence de notation basé à Abidjan explique cela par la baisse simultanée des véhicules neufs vendus (-10%), de l’activité du Service Après-vente (-18,6%) et de l’activité pneumatique (-25,4%), en lien avec la crise sanitaire.



Le résultat net de l’entreprise a également chuté (-43,8%) sur la période sous revue pour s’établir à 477,9 millions de FCFA le 30 juin 2020. La réduction des bénéfices de l’entreprise provient principalement de la contraction du résultat d’exploitation (-27,2%) et du résultat des activités ordinaires (-41,5%).



Sur le marché boursier note Bloomfield Investment , le prix de l’action TRACTAFRIC n’affiche pas d’importantes fluctuations au cours de l’année 2020. Sur la période allant du 2 janvier au 28 août, il s’établit en moyenne à 3 009 FCFA, puis enregistre une tendance globalement baissière par la suite.



A la fin de la séance du 6 novembre 2020, le titre s’échange à 2 195 FCFA, soit une baisse de 19% par rapport à l’entame de l’année. La crise sanitaire couplée au contexte sociopolitique tendu en Côte d’Ivoire devraient impacter négativement les performances de TRACTAFRIC et la valeur de son action au second semestre.

Oumar Nourou





Source : Selon le rapport d’analyse boursière Bloomfield Investment de la semaine du 02 au 06 Novembre 2020, le chiffre d’affaires de TRACTAFRIC MOTORS CI s’établit à 23,8 milliards de FCFA contre 26,6 milliards de FCFA à la même période de l’année précédente, soit une baisse de 10,5%.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-le-prix-de-l-action-T...

