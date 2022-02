BRVM : Le sale temps des indices du marché persiste toujours

L’indice BRVM 10 a ainsi enregistré une baisse plus accentuée de 0,50%( contre -0,16% la veille) à 154,44 points contre 155,22 points précédemment. Quant à l’indice composite, il a connu un léger repli de 0,08% (contre -0,27% la veille) à 203,78 points contre 203,95 points précédemment.



Ce repli de l’indice composite a impacté la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 5,156 milliards de FCFA à 6134,168 milliards de FCFA contre 6139,324 milliards de FCFA la veille.



En revanche, celle du marché des obligations est en hausse de 15,911 milliards à 7269,218 milliards de FCFA contre 7253,307milliards de FCFA à la fin de séance de cotation du 2 février 2022.



Pour ce qui est de la valeur totale des transactions, elle s’est rehaussée, passant de 415,781millions FCFA la veille à 785,885 millions de FCFA ce 3 février 2022.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,39% à 1 090 FCFA), Servair Abidjan (plus 6,25% à 1 700 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 2,59% à 5 950 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 2,33% à 6 145 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,24% à 2 050 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres ETI Togo (moins 4,76% à 20 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 3,51% à 5 500 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,32% à 1 165 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 2,40% à 610 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (moins 2,11% à 5 800 FCFA).



