BRVM : Le titre AGL se positionne à la tête du Top 5 avec 7,41% de hausse sur son cours.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2024 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|

Le cours de cette valeur est passé de 1 350 FCFA la veille à 1 450 FCFA ce jeudi 26 septembre 2024, soit une augmentation de 100 FCFA. Au terme du premier trimestre 2024, la société AGL a vu son résultat net fortement baisser de 168% par rapport au premier trimestre 2023 à 416,350 millions FCFA contre 6611,980 millions FCFA. La société n’a pas encore publié son rapport d’activités au titre du deuxième trimestre 2024.



En dehors de AGL, le reste du Top 5 est occupé respectivement par les titres Palm Côte d’Ivoire (plus 6,82% à 4 935 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 6,35% à 670 FCFA), BOA Mali (plus 2,93% à 1 755 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 2,31% à 665 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SMB Côte d’Ivoire (moins 7,26% à 13 540 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,06% à 790 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 6,40% à 805 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 5,23% à 1 450 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 500 FCFA).



La valeur des transactions s’est établie à 1,021 milliard FCFA contre 320,479 millions FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 2,24 milliards, passant de 9 591,928 milliards FCFA la veille à 9 589,688 milliards FCFA ce 26 septembre 2024.



Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 12,516 milliards FCFA, passant de 10 517,372 milliards FCFA la veille à 10 504,856 milliards FCFA ce 26 septembre 2024.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice composite a ainsi cédé 0,02% à 264,19 contre 264,25 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a légèrement progressé de 0,08% à 132,56 points contre 132,46 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a cédé 0,54% à 112,58 points contre 113,19 points précédemment.



Oumar Nourou





Source : Le titre AGL (Africa Global Logistics) ex Bolloré Côte d’Ivoire s’est positionné à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,41% au terme de la séance de cotation de ce jeudi 26 septembre 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-titre-AGL-se-posit...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook