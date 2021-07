BRVM : Le titre BICICI enregistre la plus forte hausse de cours ce 27 juillet

Ce titre occupe ainsi la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec plus 7,45% à 5 770 FCFA. Il est suivi respectivement par Sucrivoire (plus 6,82% à 1 175 FCFA), Servair Abidjan (plus 6,38% à 1 250 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 4,64% à 1 580 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 3,03% à 1 700 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (moins 7,06% à 2 040 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,01% à 3 450 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 6,44% à 2 615 FCFA), Crown Siem Cote d’Ivoire (moins 5,93% à 555 FCFA) et Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,89% à 1 730 FCFA).

La valeur totale des transactions s’est établie à 354,592 millions FCFA contre 5,409 milliards FCFA la veille.

Les indices ont renoué avec la hausse. L’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi gagne 0,33% à 136,21 points contre 135,76 points la veille. Quant a l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse), il a aussi gagné 0,30% à 167,66 points contre 167,16 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions s’est retrouvée bonifiée de 14,583 milliards FCFA à 5 045,634 milliards FCFA contre à 5 030,716 milliards FCFA le lundi 26 juillet 2021.

Celle des obligations est, en revanche, en baisse de 13 milliards FCFA à 6807,299 milliards FCFA contre 6820,299 milliards FCFA la veille.

Oumar Nourou







