BRVM : Le titre BOA Sénégal réalise la meilleure performance du marché des actions, en fin de semaine

Le cours de cette valeur est passé de 3 720 FCFA la veille à 3 995 FCFA ce vendredi 21 mars 2025, soit une augmentation de 275 FCFA. Entre le mercredi 19 mars 2025 où il cotait 3 465 FCFA et ce vendredi 21 mars 2025, le titre BOA Sénégal connait une augmentation de 530 FCFA. Les investisseurs ont ainsi sanctionné positivement les bons résultats au titre de l’exercice 2024 marques notamment par un résultat net en progression de 17,40% à 19,984 milliards FCFA contre 17,022 milliards FCFA en 2023. Le Conseil d’administration de la banque a proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 8 avril 2025 la distribution à compter du 2 juin 2025 d’un dividende net par action de 350 FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres BOA Sénégal (plus 7,39% à 3 995 FCFA), BOA Bénin (plus 7,39% à 4 650 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 7,37% à 510 FCFA), BOA Mali (plus 7,32% à 2 420 FCFA) et ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 740 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 6,94% à 13 000 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 6,56% à 570 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 2,03% à 3 620 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 1,04% à 2 865 FCFA).



La valeur totale des transactions s’est repliée, s’établissant à 923,536 millions FCFA contre 1,189 milliard FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 67,852 milliards FCFA, en passant de 10 686,695 milliards FCFA la veille à 10 618,843 milliards FCFA ce vendredi 21 mars 2025.



Celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 49,456 milliards FCFA à 10 507,145 milliards FCFA contre 10 556,601 milliards FCFA le jeudi 20 mars 2025.



Les indices sont toujours en rouge. C’est ainsi que l’indice composite s’est replié de 0,64% à 283,12 points contre 284,93 points précédemment. Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi régressé de 0,68% à 142,26 contre 143,23 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une baisse de 0,37% à 120,39 points contre 120,84 points la veille.



Oumar Nourou