BRVM : Le titre NEI CEDA Côte d’Ivoire à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2024 à 19:26 | | 0 commentaire(s)|

Au terme de l’exercice 2023, la société NEI CEDA Côte d’Ivoire a réalisé un résultat net après impôts de 1,212 milliard de FCFA en hausse de 3,85% par rapport à l’exercice 2022. C’est ce résultat que les investisseurs ont sanctionné positivement d’autant plus que la société projette de distribuer en guise de dividende 1,160 milliard de FCFA.



Apres donc NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 7,19% à 745 FCFA), le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,63% à 2 000 FCFA), Total Sénégal (plus 1,88% à 2 445 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,13% à 17 900 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (plus 0,73% à 6 900 FCFA).







Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d’Ivoire (moins 4,50% à 6 580 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,90% à 740 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 1 250 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 3,47% à 1 530 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (moins 2,93% à 2 150 FCFA).



La valeur des transactions s’est située à 1,724 milliard de FCFA contre1,676 milliard de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 56,984 milliards, s’établissant à 8 088,251 milliards de FCFA contre 8 145,235 milliards de FCFA le mardi 23 avril 2024.



Celle du marché des obligations voit son niveau passer de 10 314,983 milliards de FCFA la veille à 10 290,146 milliards de FCFA ce mercredi 24 avril 2024, soit une baisse de 24,837 milliards FCFA.



Au niveau des indices, on note un repli général. L’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,70% à 217,41 points contre 218,94 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,64% à 109,49 points contre 110,20 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en régression de 0,81% à 101,64 points contre 102,47 points la veille.



Oumar Nourou





Source : A l’issue de la séance de cotation de ce mercredi 24 avril 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre NEI CEDA Côte d’Ivoire, qui opère dans l’édition, figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-titre-NEI-CEDA-Cot...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook