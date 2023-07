BRVM : Le titre Nestlé Côte d’Ivoire réalise la meilleure performance hebdomadaire du marché des actions.

<<Cette progression aussi moindre soit elle, se justifie par l’appétit des acheteurs à l’approche du paiement du dividende de l’exercice 2022 de la société (728,1 FCFA net par action)>>, souligne CGF Bourse dans sa revue. La SGI estime par ailleurs que le volume des transactions a été porté à 7 859 titres contre 2 672 titres la semaine dernière et l’action a franchi la barre des 8 000 FCFA qui constitue jusqu’ici une première résistance pour le titre, pour s’échanger à 8 350 FCFA à la clôture du vendredi.



CGF Bourse rappelle que le résultat au premier trimestre de la société a progressé de 51,19% par rapport au premier trimestre 2022 à 3,357 milliards FCFA et le détachement du dividende de l’exercice 2022 interviendra le 03 août prochain.



SERVAIR Abidjan réalise la plus forte baisse hebdomadaire de cours avec -9,72%. Selon CGF Bouse, la baisse du cours de l’action du spécialiste ivoirien de la restauration et de la manutention a baissé de 9,72% entre la séance du 17 et du 21 juillet. <<Ce repli du titre se justifie par l’annonce d’un résultat net en contraction de 30,34% au premier semestre 2023>>note la SGI dans sa revue. La société justifie en effet cette perte de résultat par la baisse de ses marges en raison de la hausse des charges liée à la hausse des prix des produits alimentaires. Ce résultat qui s’affiche à 543 millions FCFA au premier semestre était de 780 millions FCFA en juin 2022.



Le compartiment obligataire a clôturé la semaine sous revue avec une capitalisation boursière de 10 114 milliards FCFA au 21 juillet contre une capitalisation de 10 111 milliards FCFA au 17 juillet, soit une progression de 0,03%. Selon CGF Bourse, cette progression de la capitalisation boursière se justifie essentiellement par la hausse du cours de l’emprunt obligataire « TPBJ.O5 - TPBJ 5,85% 2022-2042 ».



Au terme de cette semaine, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 644 millions FCFA contre 1,21 milliard FCFA la semaine précédente, soit une baisse de 567,74 millions FCFA de la valeur échangée sur les titres obligataires (-46,84%). Les transactions du marché portent principalement sur 60 050 titres de l’emprunt obligataire TPNE.O4 - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-2031 intervenue le 18 juillet 2023 pour une valeur totale échangée de 588,5 millions FCFA.



La capitalisation boursière globale a progressé de 0,23% à 17 732 milliards de FCFA. Pour ce qui du Price Earning Ratio, on note une baissé avec une réalisation de 9,16 contre 9,39 le 17 juillet 2023. En revanche, on note une progression pour ce qui est du rendement moyen du marché qui passe de 8,10% le 17 juillet à 8,17% le 21 juillet 2023.



Concernant le marché monétaire, les opérations ont porté sur des émissions de quatre pays de l’UEMOA contrairement à deux émissions (celle de la Côte d’Ivoire et du Togo) la semaine précédente. Cependant, CGF Bourse signale que les montants sollicités ont été entièrement couverts par les soumissions du marché. L’émission de l’Etat du Sénégal en fin de semaine a été la plus prisée avec un taux de couverture de 152,43%, mais l’Etat n’a retenu aucun montant sur les 12,768 milliards FCFA offerts par le marché sur la maturité 12 mois (BAT 12 mois). Sur cette semaine, les émetteurs souverains ont sollicité le marché des titres publics pour un montant global de 215 milliards FCFA contre 90 milliards FCFA la semaine précédente. Les soumissions du marché s’élèvent à un montant global de 242,18 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 112,64%. Le montant global retenu est de 222,71 milliards FCFA, soit un taux d’absorption de 91,96%.



Source : Le cours de l'action Nestlé Côte d'Ivoire a connu une progression de 4,44% sur la semaine, soit la meilleure performance du marché des actions, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la Société de Gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

