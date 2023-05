BRVM : Le titre SETAO Côte d’Ivoire de loin le plus performant du marché des actions.

Le cours de cette valeur est passe de 1020 FCFA le vendredi 19 mai 2023 en hausse à 1085 FCFA ce 22 mai 2023, soit une augmentation de 65 FCFA. SETAO Côte d’Ivoire se retrouve à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres Bolloré Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 1 395 FCFA), BOA Mali (plus 3,02% à 1 365 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 2,73% à 565 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 2,04% à 5 000 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses, il est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 79 550 FCFA), Total Sénégal (moins 5,43% à 2 440 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 2,01% à 1 955 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 1,69% à 2 900 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (moins 1,65% à 4 170 FCFA).



Du côté des activités du marché, la valeur des transactions est en hausse, s’établissant à 651,030 millions de FCFA contre 305,013 millions FCFA le 19 mai 2023.



La capitalisation boursière du marché des actions enregistre une baisse de 71 millions, passant de 7311,793 milliards de FCFA la veille à 7311,083 milliards de FCFA ce 22 mai 2023.



Celle du marché obligataire est en revanche stationnaire à 10 132,045 milliards de FCFA.





Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre une hausse de 0,14% à 98,39 points contre 98,25 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il connait une baissé de0,35% à 101,05 points contre 101,40 points la veille.



Pour sa part, l’indice composite (l’indice général de la Bourse) enregistre la plus faible baissé avec -0,01% à 196,52 points contre 196,54 points le 19 mai 2023.



