BRVM : Le titre Sicable Côte d’Ivoire réalise la meilleure performance du marché des actions avec 6,88% ce 3 août 2023.

Le cours de cette valeur s’est établi à 1 320 FCFA à l’issue de la séance de bourse de ce 3 août 2023 contre 1 235 FCFA la veille, soit une augmentation de 85 FCFA. Sicable Côte d’Ivoire se retrouve ainsi pour la seconde journée consécutive à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours. Les investisseurs plébiscitent les bons résultats semestriels de cette société. En effet, au 31 mars 2023, le résultat net de la Sicable a fait un bond de 332 millions de FCFA, passant de 255,7millions de FCFA au 31 mars 2022 à 587,6 millions de FCFA. La Sicable a bénéficié de la baisse des stocks liées aux fluctuations des cours des matières premières au premier trimestre 2023.



En dehors de la Sicable, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 6,38% à 3 085 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,29% à 2 535 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 6,25% à 3 825 FCFA) et SITAB Côte d’Ivoire (plus 4,76% à 6 490 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Niger (moins 7,46% à 5 085 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,19% à 1 290 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 780 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 715 FCFA), et SAFCA Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 700 FCFA).



Au niveau des activités du marché, on note une baisse généralisée. La valeur des transactions s’établit à 371,573 millions de FCFA contre 797,789 millions de FCFA la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions affiche de son côté une baisse de 71,231 milliards, à 7665,945 milliards de FCFA contre 7737,176 milliards de FCFA le mercredi 2 août 2023.



Celle du marché obligataire est toujours en baisse de 23,244 milliards, à 9979,610 milliards de FCFA contre 10 002,854 milliards de FCFA la veille.



Concernant les trois indices phares de la Bourse, ils sont tous en baisse de près de 1%. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une contraction de 0,92% à 206,06 points contre 207,97 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une baisse de 0,99% à 103,51 points contre 104,54 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une baisse 0,93% à 104,43 points contre 105,41 points la veille.





Oumar Nourou

