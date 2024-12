BRVM : Le titre Tractafric Motors Côte d’Ivoire réalise la meilleure performance ce mercredi 4 décembre 2024.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 1 950 FCFA la veille à 2 095 FCFA ce 4 décembre 2024, soit une augmentation de 145 FCFA. Au 30 juin 2024, la société Tractafric Motors Côte d’Ivoire a un résultat net de 50,601 millions FCFA en forte baisse de 995,155 millions FCFA par rapport au 30 juin 2023.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 2 095 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 3,76% à 4 695 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 2,00% à 510 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 1,81% à 845 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 1,65% à 615 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 1 110 FCFA), Total Sénégal (moins 4,25% à 2 255 FCFA), BOA Benin (moins 3,14% à 3 395 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 2,19% à 4 695 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 1,67% à 2 950 FCFA).



La valeur totale des transactions s’est encore rehaussée, passant de 1,325 milliard FCFA la veille à 2,445 milliards FCFA ce mercredi 4 décembre 2024.



Les indices sont de nouveau en repli. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite s’est contracté de 0,12% à 273,82 points contre 274,15 points la veille. Dans la même mouvance, l’indice BRVM 30 a cédé 0,15% à 136,76 points contre 136,97 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige est en baisse de 0,28% à 11,69 points contre 112,00 points la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions connait une baisse de 12,044 milliards FCFA, passant de 9 914,218 milliards FCFA la veille à 9 902,174milliards FCFA ce mercredi 4 décembre 2024.



Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 10 432,157 milliards FCFA.

