BRVM : Le titre Vivo Energy Côte d’Ivoire à la tête du Top 5 pour la seconde journée consécutive.

Mercredi 12 Juin 2024

Le cours de l’action Vivo Energy est ainsi passé de 775 FCFA la veille à 800 FCFA, soit une augmentation de 25 FCFA et 3,23% en valeur relative. Il faut noter toutefois que la hausse de la veille est plus importante avec 6,16%. Les investisseurs anticipent la prochaine distribution de dividendes de Vivo Energy Côte d’Ivoire dont la date n’est pas encore précisée.



En effet, le Conseil d’administration de la société a proposé pour la prochaine Assemblée Générale Ordinaire prévue le 28 juin 2024 la distribution d’un dividende global brut de 4,012 milliards FCFA, l’entreprise ayant réalisé un résultat net de 4,011 milliards de FCFA.



Après VIVO Energy Côte d’Ivoire, le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres AGL ex Bolloré Côte d’Ivoire (plus 2,23% à 1 375 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 2,17% à 705 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 2,17% à 6 350 FCFA) et Total Sénégal (plus 1,96% à 2 345 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,31% à 1 585 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 6,56% à 3 350 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 3,90% à 740 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 3,12% à 10 250 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 1,52% à 1 950 FCFA).



La valeur des transactions est fortement remontée, passant de 396,512 millions FCFA la veille à 2,016 milliards FCFA ce mercredi 12 juin 2024.



De son côté, la capitalisation du marché des actions enregistre une baisse de 3,695 milliards, se situant à 8 402,245 milliards FCFA contre 8 405,940 milliards FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle est en hausse de 2,478 milliards à 10 293,650 milliards FCFA contre 10 291,172 milliards FCFA le mardi 11 juin 2024.



Les indices ont clôturé la séance de cotation dans le rouge. L’indice BRVM Composite a ainsi perdu 0,04% à 225,85 points contre 225,95 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre une légère baisse de 0,03% à 112,65 points contre 112,68 points précédemment.



La baisse de l’indice BRVM Prestige est beaucoup plus importante, se situant à 0,48% à 106,76 points contre 107,28 points la veille.



