BRVM : Légère baisse généralisée des indices phares de la Bourse ce mardi 21 mai 2024.

L’indice BRVM Composite a ainsi enregistré une baisse de 0,30% à 219,48 contre 220,13 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 a cédé 0,28% à 109,81 points contre 110,12 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige connait une baisse de 0,17% à 101,82 points contre 101,99 points la veille.



La valeur des transactions est remontée à 707,838 millions de FCFA contre 453,626 millions FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est passée de 8189,269 milliards de FCFA le vendredi 17 mai 2024 à 8 165,188 milliards de FCFA ce mardi 21 mai 2024, soit une baisse de 6,265 milliards de FCFA.



Celle du marché obligataire, elle enregistre une baisse de 6,237 milliards à 10,239,311 milliards FCFA contre 10 245,548 milliards FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 4,96% à 740 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,38% à 430 FCFA), Total Sénégal (plus 1,35% à 2 250 FCFA), BOA Burkina Faso (plus1,10% à 6 440 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 1,06% à 475 FCFA)



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 5,21% à 1 000 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 4,31% à 1 000 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 4,29% à 1 340 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (moins 2,82% à 5 000 FCFA).



Oumar Nourou

A l’issue de la séance de cotation de ce mardi 21 mai 2024, une légère baisse généralisée est notée au niveau des indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Legere-baisse-general...