BRVM : Légère hausse de 2,703 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 29 août 2023.

Cette capitalisation s’est établie à 7779,913 milliards FCFA contre 7677,210 milliards de FCFA le lundi 28 août 2023. La hausse enregistrée est cependant insuffisante pour gommer la forte baisse de 48,696 milliards de la veille.



Quant au marché obligataire, sa capitalisation boursière est toujours en baisse, passant de 10 105,506 milliards de FCFA la veille à 10 099,888 milliards de FCFA ce mardi 29 août 2023 (-5,618 milliards).



La valeur des transactions est aussi en baisse, se situant à 806,252 milliards de FCFA contre 1,001 milliard de FCFA la veille.



Tous les indices sont en vert. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) gagne 0,04% à 206,44 points contre 206,36 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), enregistre aussi 0,04% de hausse à 103,73 points contre 103,69 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une hausse plus soutenue de 0,59% à 101,57 points contre 100,97 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 2,86% à 540 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 2,63% à 1 950 FCFA), Sodeci Côte d’Ivoire (plus 2,00% à 5 100 FCFA) et Solibra Côte d’Ivoire (plus 1,91% à 80 000 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 7,23% à 770 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 6,92% à 605 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 6,84% à 8 850 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 5,52% à 3 250 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 4,35% à 1 320 FCFA).



Oumar Nourou

Oumar Nourou

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 29 août 2023, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une légère hausse de 2,703 milliards FCFA.