BRVM : Légère hausse hebdomadaire de 0,06 point de pourcentage du rendement moyen du marché.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2023 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|

Selon cette publication, le rendement est en effet passé de 7,44% le 20 mars 2023 à 7,50% le 24 mars. En revanche, le Price Earning Ratio (PER) est en baisse, passant de 7,98 le 20 mars à 7,88 le 24 mars.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale de la BRVM est en repli de 0,56% à 17 666 milliards de FCFA.



Selon CGF Bourse, la plus forte hausse hebdomadaire est réalisée par BOA Mali avec +7,47%. << Après avoir fléchi de 9,77% la semaine précédente, le titre progresse grâce à la dynamique des achats (21 538 actions échangées cette semaine contre 9 146 actions transigées la semaine précédente) en corrélation avec la publication de ses résultats annuels satisfaisants>>, signale la SGI. Cet établissement bancaire a enregistré au terme l’exercice 2022 un bénéfice net en croissance de 17% à 2,46 milliards FCFA grâce à l’amélioration du coût du risque.



La tête du Top3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours élaboré par CGF Bourse est logiquement occupée par BOA Mali (+7,47% à 1 295 FCFA), suivie de Tractafric Motors Côte d’Ivoire (+6,90% à 3 100 FCFA) et de Total Côte d’Ivoire (+3,95% à 2 235 FCFA).



La plus forte baisse hebdomadaire de cours est le fait du titre SETAO Côte d’Ivoire avec -7,89%. CGF Bourse note à ce niveau une cession de 10 972 titres lors de la séance du 24 mars représentant 53,14% du volume hebdomadaire transigé. <<Ainsi, souligné la SGI, le volume hebdomadaire transigé est passé de 3 540 actions échangées la semaine dernière à 20 647 actions transigées cette semaine.>> La société SETAO avait distribué un dividende net par action de 66,15 FCFA au titre de l’exercice 2021.



Le Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (-7,89% à 1 050 FCFA), SICOR Côte d’Ivoire (-7,69% à 5 945 FCFA) et Sicable (-5,58% à 1 015 FCFA)



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine sous revue avec une capitalisation boursière de 10 100 milliards FCFA au 24 mars contre 10 149 milliards FCFA au 20 mars, soit une baisse de 0,49%. Selon CGF Bourse, cette régression de la capitalisation boursière du marché se justifie par le repli du cours du titre dénommé « TPTG.O2 – TPTG 6% 2022-2037 ».



Au terme de cette semaine, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 718 millions FCFA contre 212 millions FCFA la semaine précédente, soit une hausse de 238,67%. Les transactions du marché portent principalement sur 50 410 titres transigés le 21 mars pour un montant global de 504,10 millions FCFA sur l’emprunt obligataire dénommé « TPNE.O6 – TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 ».



Selon la Revue, sur la période du 20 au 24 mars 2023, le trésor public du Togo est intervenu sur le marché monétaire pour une levée de dette d’un montant de 40 milliards FCFA et les investisseurs ont proposé un montant de 9,67 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 24,19%. Les émetteurs ont retenu un montant de 8,57 milliards FCFA soit un taux d’absorption de 88,63%.



Oumar Nourou





Source : Le rendement moyen du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une légère hausse de 0,06 point de pourcentage au terme de la semaine du 20 au 24 mars 2023, selon la Revue Hebdomadaire une publication spécialisée de la Société de gestion et d’intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Legere-hausse-hebdoma...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook