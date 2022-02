BRVM : Légère hausse hebdomadaire du PER du marché

Selon cette SGI, ce PER (cours de l’action sur le bénéfice net par action) est passé de 13,00 le 11 février à 13,54 le 18 février 2022. On considère généralement que lorsque le PER se situe entre 10 et 17, le prix de l’action est bon. En dessous de 10, il est sous-évalué et au-dessus de 17, il est surévalué.



En revanche, le rendement moyen du marché a baissé, passant de 5,71% le 11 février à 5,57% une semaine plus tard.



Quant à la capitalisation boursière globale du marché, il a évolué de 1,26% durant la semaine sous revue à 13 896 milliards de FCFA contre 13 724 milliards de FCFA à la fin de la semaine du 11 février 2022.



Sur le marché des actions, la plus forte hausse hebdomadaire est celle de ALIOS FINANCE Côte d’Ivoire avec +38,89%. Selon CGF Bourse, le cours de cette action a enregistré une importante plus-value depuis le début de l’année 2022. <<Ainsi, les investisseurs font fi des contreperformances réalisées par la société sur les trois dernières années>>, analyse CGF Bourse. Cette SGI ajoute que durant deux semaines, l’action a progressé de 82,5% passant de 685 FCFA le 04 février à 1 250 FCFA le 18 février. <<Cette remarquable performance notée depuis le début d’année montre un nouvel attrait de la part des investisseurs>>, souligne encore CGF Bourse. ALIOS FINANCE Côte d’Ivoire a affiché une perte à 887 millions FCFA au 3ème trimestre 2021, soit en amélioration de 206 millions FCFA comparé au 3ème trimestre 2020



La plus forte baisse de la semaine est celle de la société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (SODECI) avec -6,82%. Selon CGF Bourse le titre est sur une pente descendante depuis la séance du 30 novembre 2021. <<Cette régression du titre s’explique par la baisse de 14% du résultat net à 2,9 milliards FCFA au 3ème trimestre 2021 en lien avec la hausse des charges d’exploitation observé au cours de ce trimestre>>, note la SGI dans sa revue. L’action a ainsi lâché plus de 12% entre le 02 août 2021 (4 695 FCFA) et le 18 févier 2022 (4 100 FCFA). Depuis 9 mois, le titre oscille entre 4 000 FCFA et 4 600 FCFA.



Le compartiment obligataire du marché financier sous régional a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 7 500 milliards FCFA au 18 février contre 7 485 milliards FCFA au 11 février, soit un bond de 0,21%. Selon CGF Bourse, au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 6,69 milliards FCFA contre 6,81 milliards FCFA la semaine précédente, soit un repli de 1,8%.



Les transactions du marché portent principalement sur la transaction des 500 000 titres réalisée le 14 février pour un montant global de 5,14 milliards FCFA sur l’emprunt obligataire du Trésor Public de La Côte d’Ivoire dénommé « TPCI.O37-TPCI 5,80% 2019-2026 ».



Sur la période du 14 au 18 février 2022, les Etats membres de l’UEMOA sont intervenus sur le marché monétaire pour une levée de dette d’un montant de 60 milliards FCFA et les investisseurs ont proposé un montant de 127,15 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 212%. Les émetteurs ont retenu un montant de 63 milliards FCFA soit un taux d’absorption de 49,5%. L’émission la plus prisée, selon CGF Bourse, a été celle des Bons Assimilables du Trésor Public de l’Etat de la Côte d’Ivoire avec un taux de couverture de 254,3% pour un montant global proposé de 76,3 milliards FCFA.



Oumar Nourou





