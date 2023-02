BRVM : Légère hausse hebdomadaire du rendement moyen du marché

Selon cette publication, ce rendement s’est établi à 7,52% le 24 février 2023 contre 7,50% le 20 février 2023.



En revanche, le Price Earning Ratio (PER), qui est le rapport entre le cours de l’action et le bénéfice net de l’action, a enregistré une baisse, se situant à 8,06 contre 8,21 le 20 février 2023.



Pour ce qui est de la capitalisation boursière globale de la BRVM, elle est en légère hausse hebdomadaire de 0,80% à 17 494 milliards FCFA.



Au niveau du marché des actions, la plus forte hausse de cours de la semaine est réalisée par CROWN SIEM Côte d’Ivoire, spécialisée dans la conception et la fabrication des emballages métalliques, avec +6,92%. CGF Bourse note dans sa publication un dynamisme des achats lors de la séance du 21 février (4 528 titres échangés qui ont représenté 99,58% du volume hebdomadaire transigé).

Cette société affichait un résultat net de 2,38 milliards FCFA en 2021 contre 736,5 millions FCFA en 2020.



En revanche, la plus forte baisse de la semaine concerne SUCRIVOIRE Côte d’Ivoire avec -12,50%. Selon CGF Bourse, l’action SUCRIVOIRE a subi la plus forte baisse du secteur de l’agriculture depuis le début de l’année 2023 (-18,60%). <<Ce repli se justifie par les sorties de positions avec 8 398 titres échangés cette semaine contre 4 456 titres transigés la semaine précédente>>, analyse la SGI qui rappelle qu’au troisième trimestre 2022, la société avait obtenu un résultat déficitaire à -8,21 milliards FCFA, en contraction de 345% par rapport à la même période de l’année précédente (-1,85 milliard FCFA).



Pour ce qui est du compartiment obligataire, il a clôturé la semaine sous revue avec une capitalisation boursière de 9 854 milliards FCFA au 24 février contre 9 740 milliards FCFA au 20 février, soit une hausse de 1,17%. Cette progression de la capitalisation boursière du marché se justifie par la première cotation du titre dénommé « TPCI.O78 - TPCI 5,65 % 2022-2029 » pour une capitalisation boursière de 107,95 milliards FCFA.



Au terme de la semaine du 20 au 24 février, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 701 millions FCFA contre 5,42 milliards FCFA la semaine précédente, soit une baisse de 87%. Selon CGF Bourse, les transactions du marché portent principalement sur 104 000 titres transigés le 23 février pour un montant global de 622,4 millions FCFA sur l’emprunt obligataire dénommé « TPCI.O30 - TPCI 5,95% 2018-2025 ».



Concernant le marché monétaire, CGF Bourse note que les Etats membres de l’UMOA y sont intervenus pour une levée de dette d’un montant de 82,5 milliards FCFA et les investisseurs ont proposé un montant de 36,29 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 44%. Les émetteurs ont retenu un montant de 32,69 milliards FCFA, soit un taux d’absorption de 90,07%. L’émission la plus prisée de la semaine a été celle des bons et obligations Assimilables du Trésor de la Guinée Bissau avec un taux de couverture de 54% pour un montant global proposé de 6,75 milliards FCFA.



