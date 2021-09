BRVM : Légère progression hebdomadaire de la capitalisation boursière globale

Cette capitalisation s’est élevée à 12,400 milliards de FCFA durant la période sous revue contre 12,378 milliards de FCFA durant la semaine du 27 aout 2021.



Au niveau du marché des actions CGF Bourse a noté le dynamisme des achats du titre ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE avec un doublement du volume hebdomadaire transigé (3 250 titres échangés cette semaine contre 1 321 titres échangés la semaine précédente). « L’action a enregistré une plus-value de 178,57% entre le 04 janvier 2021 (280 FCFA) et le 03 septembre 2021 (780 FCFA) », précise cette SGI qui ajoute que les états financiers du premier trimestre 2021 ont révélé une bonne gestion du risque de crédit grâce à une maitrise du coût du risque.



ALIOS FINANCE Côte d’Ivoire occupe ainsi la tête du TOP3 plus fortes hausses (+32,20% à 780 FCFA), suivie de Bolloré Cote d’Ivoire (+19,70% à 2400 FCFA) et BICICI (+12,07% à 6500 FCFA).



Dans la rubrique Plus forte baisse SOLIBRA Côte d’Ivoire vient en tête (-13,76% à 104 950 FCFA). Selon la publication de CGF l’action SOLIBRA est sur une tendance baissière depuis deux semaines consécutives. Ainsi, le titre a enregistré une moins-value de 30,6% entre le 20 août (151 180 FCFA) et le 03 septembre (104 950 FCFA).



« D’une part, analyse cette SGI, cette correction constatée est dû à des prises de profits de la part des investisseurs et d’autre part à une réponse à la survalorisation du titre qui tend ainsi à retrouver un certain équilibre ».



En dehors de Solibra, le FLOP 3 est occupé respectivement par Sucrivoire Côte d’Ivoire (-8,21% à 1285 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (-3,83% à 4900 FCFA).



Le marché obligataire a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière à 7 088 milliards de FCFA contre 7 099 milliards de FCFA la semaine précédente, soit un repli de 0,2% en raison du remboursement partiel des emprunts obligataires de l’Etat de la CÔTE D’IVOIRE « Sukuk Côte d’Ivoire 5,75% 2016-2023 » et de la société SENELEC « Senelec 6,50% 2018-2025 ».



Selon CGF Bourse, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 9,24 milliards de FCFA essentiellement portée par l’emprunt obligataire « TPCI 5,95% 2017-2024 » pour un montant de 4,57 milliards FCFA lors de la séance du 31 août 2021.



Sur la période du 30 août au 03 septembre 2021, les Etats membres de l’UEMOA sont intervenus sur le marché monétaire pour une levée de dette d’un montant de 100 milliards FCFA et les investisseurs ont proposé un montant de 250,52 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 250,5%. Les émetteurs ont retenu un montant de 110 milliards FCFA soit un taux d’absorption de 43,9%. « L’émission la plus prisée sur la semaine a été celle des Obligations de Relance du Trésor du SÉNÉGAL avec un taux de couverture de 566,8% pour un montant global proposé de 283,38 milliards FCFA », souligne la SGI.

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Legere-progression-he...

