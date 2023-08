BRVM : Légère remontée de la capitalisation du marché des obligations ce 30 août 2023.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10106,348 milliards de FCFA après 10 099,888 milliards de FCFA enregistré le mardi 29 août 2023. Elle gomme ainsi sa baisse de 5,618 milliards de la séance de la veille. Mais cette capitalisation peine encore à atteindre son niveau du 23 août 2023 où elle s’établissait à 10 126,161 milliards de FCFA à la suite de la première cotation des emprunts obligataires << Etat du Sénégal 6,00% 2023-2028>>, << Etat du Sénégal 6,15% 2023-2030>> et << Etat du Sénégal 6,35% 2023-2033>> pour un montant de 204,860 milliards de FCFA.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s’est établie à 7709,660 milliards FCFA contre 7679,913 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 29,747 milliards de FCFA.

Concernant la valeur des transactions, elle est de nouveau en baisse, passant de 806,252 millions de FCFA la veille à 226,118 millions de FCFA ce 30 août 2023.



Tous les indices sont pour la seconde journée consécutive en vert. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) gagne ainsi 0,38% à 207,23 points contre 206,44 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), enregistre également une progression de 0,30% à 104,04 points contre 103,73 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une hausse plus soutenue de 0,68% à 102,26 points contre 101,57 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 1 075 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 650 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 84 000 FCFA), SBM Côte d’Ivoire (plus 2,77% à 9 095 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,97% à 16 315 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (moins 5,84% à 1 450 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 5,84% à 725 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 4,91% à 5 325 FCFA), BOA Benin (moins 1,59% à 6 200 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins0,93% à 535 FCFA).



Oumar Nourou

