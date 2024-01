BRVM : Les activités du marché démarrent l’année 2024 en baisse.

La valeur totale des transactions s’est ainsi établie à seulement 164,222 millions de FCFA contre 1,476 milliard de FCFA le 29 décembre 2023.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a baissé de 51,365 milliards, passant de 7966,959 milliards de FCFA la veille à 7 915,594 milliards de FCFA ce 2 janvier 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 12,574 milliards, à 10 289,705 milliards de FCFA contre 10 302,279 milliards de FCFA le 29 décembre 2023.





Tous les indices sont en zone rouge. L ’indice composite (indice général de la Bourse) enregistre une baisse de 0,64% à 212,77 points contre 214,15 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a aussi enregistré une baisse de 0,76% à 107,03 points contre 107,85 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en baisse de 0,79% à 100,67 points contre 101,47points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,77% à 1 420 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 6,54% à 570 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 1 050 FCFA), Africa Global Logistics Côte d’Ivoire (plus 3,70% à 1 400 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 3,57% à 870 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 5,49% à 2 495 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 3,47% à 1 250 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 3,15% à 1 075 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 2,75% à 10 600 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,17% à 1 800 FCFA).





Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Les-activites-du-marc...