BRVM : Les activités du marché terminent la semaine en hausse.

La valeur des transactions est ainsi passée de 1,032 milliard FCFA la veille à 1,329 milliard FCFA ce vendredi 28 juin 2024.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 19,102 milliards à 8 545,517 milliards FCFA contre 8 526,415 milliards FCFA le jeudi 27 juin 2024.



L’embellie du marché des obligations continue toujours avec une capitalisation qui se situe à 10 580, 241 milliards FCFA contre 10 563,254 milliards FCFA la veille, soit une hausse de 16,987 milliards FCFA.



Après deux journées de baisses consécutives, les indices renouent avec la hausse. L’indice composite enregistre ainsi une progression de 0,22% à 229,70 points contre 229,19 points la veille.



De même, l’indice BRVM 30 connait une légère hausse de 0,09% à 114,62 points contre 114,52 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a gagné 0,50% à 108,16 points contre 107,62 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sitab Côte d’Ivoire (plus 7,07% à 7 495 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,07% à 1 060 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 6,56% à 975 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,52% à 1 960 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,29% à 845 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,33% à 695 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,98% à 19 015 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 1,75% à 2 800 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 1,47% à 6 700 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (moins 1,26% à 11 800 FCFA).



Oumar Nourou

