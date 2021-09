BRVM : Les cours de l’action NSIA Banque boostée par ses bons résultats semestriels

NSIA Banque Côte d’Ivoire a en effet réalisé au premier semestre 2021 un résultat net de 10,028 milliards FCFA contre 2,826 milliards FCFA au premier semestre 2020, soit un important accroissement de 7,202 milliards FCFA. Cette embellie a porté le cours de NSIA Banque Côte d’Ivoire à 5 775 FCFA contre 5 375 FCFA la veille. Les acteurs du marché ont ainsi anticipé les perspectives de gains futurs en investissant sur cette valeur. Pour la seconde séance consécutive, NSIA Banque Côte d’Ivoire occupe la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours (plus 7,44% à 5 775 FCFA). En l’espace de deux séances, ce titre a enregistré une progression cumulée de 14,94%.



Cette valeur suivie dans le top 5 respectivement par les titres Société Générale Côte d’Ivoire (plus 4,01% à 8 950 FCFA), Servair Abidjan (plus 3,33% à 1 395 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 1 395 FCFA) et Crown Siem Côte d’Ivoire (plus 3,17% à 650 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 5,3% à 530 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (moins 4,19% à 3 540 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,97% à 2 300 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 3,51% à 1 650 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (moins 2,33% à 4 200 FCFA).



La valeur totale des transactions s’est située à 2,477 milliards FCFA contre 354,789 millions FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 21,147 milliards FCFA à 5327,182 milliards FCFA contre 5 306,035 milliards FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est en baisse de 15,615 milliards FCFA, passant de 7115,348 milliards FCFA la veille à 7099,733 milliards FCFA la veille.



L’indice BRVM 10 a progressé de 0,39% à 140,10 points contre 139,55 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a enregistré une hausse de 0,40% à 177,01 contre 176,31 points la veille.

