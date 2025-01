BRVM : Les indices phares remontent légèrement la pente ce 22 janvier 2025.

L’indice BRVM Composite enregistre ainsi une progression de 0,03% à 272,18 points contre 272,09 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 est en hausse de 0,06% à 136,96 points contre 136,88 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige enregistre une hausse plus accentuée de 0,52% à 113,10 points contre 112,51 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est établie à 836,150 millions FCFA contre 571,440 millions FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle connait une augmentation de 3,123 milliards, s’établissant à 9 938,332 milliards FCFA contre 9 935,209 milliards FCFA le mardi 21 janvier 2025.



Celle du marché des obligations est par contre toujours en baisse de l’ordre de 3,617 milliards FCFA, passant de 10 575,487 milliards FCFA la veille à 10 571,870 milliards FCFA ce mercredi 22 janvier 2025.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 6,09% à 1 915 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 735 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 4,66% à 1 795 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 3,65% à 995 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 2,90% à 710 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SMB Côte d’Ivoire (moins 7,49% à 6 915 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 7,45% à 12 865 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,22% à 450 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 5,83% à 1 050 FCFA et SOGB Côte d’Ivoire (moins 2,00% à 4 400 FCFA).



