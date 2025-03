BRVM : Les indices phares renouent avec la hausse ce mercredi 5 mars 2025.

L’indice composite a ainsi gagné 0,45% à 291,59 points contre 290,27 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a progressé de 0,46% à 146,80 points contre 145,13 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,26% à 123,75points contre 123,43 points la veille.



La valeur totale des transactions a fait un plongeon, passant de 3,475 milliards FCFA le mardi 4 mars 2025 à 473,317 millions FCFA ce mercredi 5 mars 2025.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une augmentation de 49,507 milliards, se situant à 10 936,540 milliards FCFA contre 10 887,033 milliards FCFA la veille.



Celle du marché des obligations est restée stationnaire à 10 578,477 milliards FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Burkina Faso (plus 7,41% à 4 060 FCFA), BOA Sénégal (plus 7,06% à 3 260 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 6,41% à 9 045 FCFA), AGL Côte d’Ivoire (plus 4,10% à 1 395 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 3,87% à 1 880 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire (moins 3,04% à 3 670 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 1,72% à 4 845 FCFA), SOLIBRA Côte d’Ivoire (moins 1,30% à 14 800 FCFA), BICI Côte d’Ivoire (moins 1,22% à 15 800 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 0,98% à 505 FCFA).



Oumar Nourou