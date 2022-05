BRVM : Les indices se retrouvent dans la zone rouge

L’indice composite a ainsi enregistré une baisse de 0,65% à 216,14 points contre 217,56 la veille. Quant à l’indice BRVM 10, il a cédé 0,17% à 167,51points contre 167,80 la veille.



La valeur totale des transactions s’est établie à 1,255 milliard de FCFA contre 601,787 millions de FCFA à la fin de la journée de cotation du 4 mai 2022.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a connu une baisse de 42,775 milliards de FCFA, à 6506,385 milliards de FCFA contre 6549,160 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est, par contre, restée stationnaire à 7737,337 milliards de FCFA.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 7 525 FCFA), SETA0 Côte d’Ivoire (plus 7,43% à 1 590 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 6,09% à 4 880 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 5,44% à 775 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 4,96% à 1 800 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 7,42% à 3 370 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 7,29% à 1 590 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 6,90% à 675 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 2 100 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 4,27% à 5 600 FCFA).



Oumar Nourou

Après leur situation contrastée de la veille, les indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), se sont retrouvés tous les deux dans la zone rouge au terme de la séance de cotation de ce jeudi 5 mai 2022.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Les-indices-se-retrou...