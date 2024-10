BRVM : Les investisseurs réalisent des transactions de plus de 2,300 milliards FCFA ce jeudi 10 octobre 2024.

La valeur de ces transactions s’est en effet élevée à 2,355 milliards FCFA contre 1,009 milliard FCFA le mercredi 9 octobre 2024. Entre le lundi 7 octobre 2024 et ce jeudi 10 octobre 2024, la valeur totale des transactions s’est élevée à 7,144 milliards FCFA, soit une moyenne journalière de 1,786 milliard FCFA.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une seconde journée de baisse (-11,491 milliards FCFA), se situant à 9 764,157 milliards FCFA contre 9 775,648 milliards FCFA le mercredi 9 octobre 2024.



Celle du marché obligataire a connu une augmentation de 6 milliards, passant de 10 562,272 milliards FCFA la veille à 10 568,272 milliards FCFA ce 10 octobre 2024.



Les indices entament leur deuxième journée de baisse continue. L’indice BRVM composite a ainsi cédé 0,12% (après -0,15% la veille) à 269,00 points contre 269,31 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,09% (après un repli de 0,34% précédemment) à 133,38 points contre 133,50 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a connait une baisse de 0,34% (après sa régression de 0,47% de la veille) à 111,78 points contre 112,16 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours suivie respectivement par les titres SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,38% à 4 295 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 6,82% à 470 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 6,76% à 790 FCFA), Total Sénégal (plus 4,76% à 2 310 FCFA) et BOA Niger (plus 3,08% à 3 350 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SMB Côte d’Ivoire (moins 7,48% à 11 935 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,38% à 1 945 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 6,72% à 625 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 5,19% à 640 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 5,14% à 830 FCFA).

