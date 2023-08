BRVM : Les obligations du Sénégal font remonter à plus de 10 000 milliards de FCFA la capitalisation du marché obligataire

Il s’agit des emprunts obligataires intitulés << Etat du Sénégal 6,00% 2023-2028>>, << Etat du Sénégal 6,15% 2023-2030>> et << Etat du Sénégal 6,35% 2023-2033>> dont la première cotation à la BRVM a eu lieu ce mercredi 23 août 2023 pour un montant de 204,860 milliards de FCFA. Ces emprunts avaient pour objectif de financer des investissements inscrits dans le budget de l’année 2023 de l’Etat du Sénégal.



Ainsi, à l’issue de la séance de cotation de ce 23 août 2023, la capitalisation du marché obligataire s’est établie à 10 126,161 milliards de FCFA contre 9926,964 milliards de FCFA, soit une augmentation de 199,197 milliards de FCFA.

Celle du marché des actions est aussi en hausse de 32,732 milliards, s’élevant à 7718,361 milliards FCFA contre 7685,629 milliards de FCFA le mardi 22 août 2023. Cette hausse est consécutive à celle des indices. C’est ainsi que l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une progression de 0,43% à 207,47 points contre 206,59 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre aussi une hausse de 0,44% à 104,08 points contre 103,62 points précédemment.



La plus forte hausse est celle de l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), avec 1,13% à 102,20 points contre 101,06 points la veille.





Pour sa part, la valeur des transactions s’est établie à 525,223 millions de FCFA contre 1,238 milliard de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 7,33% à 805 FCFA), ETI Togo BICICI Côte d’Ivoire (plus 4,69% à 6 700 FCFA), BOA Sénégal (plus 4,38% à 3 100 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 3,00% à 1 200 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (plus 2,99% à 6 900 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAPH Côte d’Ivoire (moins 2,75% à 3 010 FCFA), Total Sénégal (moins 2,35% à 2 495 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 2,15% à 10 450 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 1,86% à 9 515 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 1,52% à 650 FCFA).



