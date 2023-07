BRVM : Les transactions dépassent les 4500 milliards FCfa, ce 25 juillet 2023

La valeur de ces transactions s est en effet établie à 4,570 milliards FCFA contre 388,885 millions de FCFA la veille. A l’origine de cela, il y a une valeur transigée de 4,062 milliards de FCFA du marché obligataire. Cette valeur provient majoritairement de l’obligation Etat du Sénégal 5,95% 2022-2034 avec 400 000 titres échanges pour une valeur totale de 4 milliards de FCFA.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une augmentation de 32,81 milliards, s’établissant à 7 632,504 milliards de FCFA contre 7599,694 milliards de FCFA le lundi 24 juillet 2023.



Concernant celle du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 8,133 milliards, passant de 10 110,056 milliards de FCFA la veille à 10 101,923 milliards de FCFA ce 25 juillet 2023.



Tous les indices ont clôturé en vert. C’est ainsi que l’indice composite a enregistré une hausse de 0,43% à 205,16 points contre 204,28 points la veille.



L’indice BRVM 30 enregistre aussi une hausse de 0,41% à 103,10 points contre 102,68 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige enregistre une progression de 0,15% à 102,38 points contre 102,23 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Côte d’Ivoire (plus 4,73% à 5 980 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 4,38% à 3 100 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 3,77% à 550 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 2,28% à 2 240 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (plus 2,26% à 5 420 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 5,17% à 550 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (moins 2,30% à 6 790 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 1,64% à 5 700 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 1,38% à 715 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (moins 1,21% à 8 600 FCFA).



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Les-transactions-depa...