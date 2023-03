BRVM : Les trois indices phares clôturent dans le rouge ce 8 mars 2023.

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,38% à 206,32 points contre 207,10 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a perdu 0,24% à 102,95 points contre 103,20 points la veille.



En ce qui le concerne, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une baisse de 0,45% à 106,31 points contre 106,79 points précédemment.



La valeur des transactions est en hausse, passant de 561,845 millions de FCFA la veille à 1,563 milliard de FCFA ce 8 mars 2023.



De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions a baissé de 29,236 milliards, se situant à 7675,448 milliards de FCFA contre 7704,684milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 26,96 milliards à 9970,640 milliards de FCFA contre 9997,600 milliards de FCFA le 7 mars.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 2,44% à 2 100 FCFA), BOA Mali (plus 1,92% à 1 330 FCFA), Total Sénégal (plus 1,85% à 2 750 FCFA) BOA Sénégal (plus 1,63% à 2 490 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 0,64% à 790 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 5,80% à 650 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 4,31% à 2 000 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 2 900 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,27% à 740 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,44% à 685 FCFA).



Oumar Nourou

