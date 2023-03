BRVM : Les trois indices phares cumulent 5 journées de baisses ininterrompues.

Ces baisses entamées le 15 mars 2023, se sont poursuivies ce 21 mars. C’est ainsi que l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a cédé 0,48% à 203,73 points contre 204,71 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) s’est replié de 0,44% à 102,56 points contre 103,01 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse de 0,51% à 106,11 points contre 106,65 points précédemment.



La valeur des transactions est remontée à 971,880 millions de FCFA contre 558,981 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est repliée de 36,472 milliards, s’établissant à 7579,364 milliards de FCFA contre 7615,836 milliards de FCFA le 20 mars 2023.



Quant à celle du marché obligataire, elle a enregistré aussi une baisse de 39,028 milliards, passant de 10 149,203 milliards de FCFA la veille à 10 110,175 milliards de FCFA ce 21 mars 2023.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 4,15% à 1 255 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 3,78% à 960 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 1,46% à 6 600 FCFA), Oragroup Togo (plus 0,89% à 2 825 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (plus 0,44% à 1 145 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 7,30% à 635 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,19% à 1 030FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,61% à 800 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 1,86% à 2 110 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 1,71% à 3 440 FCFA).





Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce mardi 21 mars 2023, les trois indices phares ont cumulé cinq journées de baisses ininterrompues.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Les-trois-indices-pha...