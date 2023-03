BRVM : Les trois indices phares de la Bourse cumulent neuf journées de baisses ininterrompues ce 31 mars 2023

Ces baisses ont débuté le jeudi 23 mars 2023 et se sont poursuivies ce vendredi 31 mars. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi enregistré un repli de 0,38% à 200,61 points contre 201,38 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est en baisse de 0,52% à 100,49 points contre 101,02 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré la plus forte baisse avec 1,03% à 102,92 points contre 103,99 points la veille.



La valeur des transactions est apparue en hausse, s’élevant à 1,211 milliard FCFA contre 1,050 milliard de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 28,391 milliards, passant de 7491,702 milliards de FCFA la veille à 7463,311 milliards de FCFA ce 31 mars 2023.



Celle du marché des obligations est en hausse de 0,5 milliards, se situant à 10 074,446 milliards de FCFA contre 10 073,946 milliards de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 5,79% à 1 280 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 650 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,91% à 1 195 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 3,31% à 625 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (plus 3,23% à 6 400 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Unilever Côte d’Ivoire (moins 7,02% à 7 020 FCFA), ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d’Ivoire (moins 3,57% à 5 400 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,09% à 2 195 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 1,90% à 4 900 FCFA).



Oumar Nourou

Les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont cumulé neuf journées de baisses ininterrompues au terme de la séance de cotation de ce vendredi 31 mars 2023.