BRVM : Les trois indices phares terminent dans le rouge ce 26 septembre 2023.

L’indice BRVM C (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,52% à 210,39 points contre 211,50 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a aussi enregistré une baisse de 0,53% à 105,64 points contre 106,20 points la veille.



En ce qui le concerne, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré un repli de 0,25% à 103,93 points contre 104,19 points précédemment.



Au niveau des autres activités du marché, on note une situation contrastée. La valeur totale des transactions est remontée à 975, 546 millions de FCFA contre 352.271 millions de FCFA le lundi 25 septembre 2023.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle connait une baisse de 41,315 milliards, passant de 7868,253 milliards de FCFA la veille à 7826,938 milliards de FCFA ce mardi 26 septembre 2023.



Pour sa part. le marché obligataire est toujours dans une logique baissière, passant de 10 151,059 milliards de FCFA la veille à 10 139,097 milliards de FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d’Ivoire (plus 7,06% à 9 180 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,58% à 2 840 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 5,05% à 1 145 FCFA), BOA Niger (plus 2,09% à 4 880 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (plus 1,79% à 1 985 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,34% à 505 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (moins 7,20% à 3 480 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 6,30% à 2 900 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 6,29% à 2 010 FCFA) et Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 5,04% à 660 FCFA).



Oumar Nourou

