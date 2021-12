BRVM : Moins de 425 millions de transactions enregistrées en fin de semaine

La valeur totale des transactions s’est en effet élevée à 423 millions de FCFA contre 462,667 millions de FCFA la veille. Durant les journées des 8 décembre et 9 décembre 2021, il y avait un certain engouement des investisseurs marque par des transactions assez élevées avec respectivement 12,081 milliards de FCFA et 2,292 milliards de FCFA.



Au niveau des indices, on note une baisse. L ’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi perdu 0,27% à 150,20 points contre 150,60 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a cédé 0,32% à 195,99 points contre 196,61points la veille.





La même tendance baissière est relevée concernant la capitalisation boursière du marché des actions qui passe de 5914,650 milliards de FCFA la veille à 5 895,996 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 18,654 milliards de FCFA.



Par contre, on note une hausse pour ce qui est du marché obligataire (+ 10,505 milliards de FCFA) à 7092,167 milliards de FCFA contre 7081,662 milliards de FCFA la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Côte d’Ivoire (plus 2,54% à 5 440 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 2,13% à 6 700 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 2,13% à 2 400 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 1,88% à 1 900 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,81% à 10 995 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (moins 5,00% à 1 615 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 4,39% à 6 210 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 4,11% à 700 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (moins 3,48% à 5 550 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 2,90% à 1 005 FCFA).



Oumar Nourou

