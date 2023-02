BRVM : Montée en flèche de près de 158 milliards FCfa, de la capitalisation du marché des obligations, ce 7 février 2023.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 9271,291 milliards de FCFA au terme de la journée de cotation de ce 7 février alors qu’avait clôturé à 9113,590 milliards de FCFA le 6 février 2023. Cette forte augmentation est liée à la première cotation de l’emprunt obligataire du Trésor Public du Togo dénommé <<TPTG 6% 2022-2037>> avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA. En vue de financer certains investissements prévus au budget 2022 de l’Etat du Togo, la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique de ce pays avait diffusé dans le public du 2 au 18 novembre 2022, 15,800 obligations TPTG 6% 2022-2037 au prix de 10 000 FCFA. A l’issue de cette opération, il a été souscrit un montant de 158 milliards de FCFA sur le marché financier régional de l’UEMOA.





Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s’est établie à 7482,014 milliards FCFA contre 7473,563 milliards FCFA la veille, soit une hausse de 8,451 milliards de FCFA.



La valeur totale des transactions s’est de nouveau rehaussée à 4,985 milliards FCFA contre 2,679 milliards FCFA la veille.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a progressé de 0,11% à 201,12 points contre 200,89 points le 6 février 2023.

Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) demeuré stationnaire à 98,37 points. Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a régressé de 0,25% à 100,67 points contre 100,92 points précédemment.





Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,49% à 81 550 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,10% à 830 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 6,92% à 850 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 6,25% à 850 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 4,21% à 1 980 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 7,19% à 645 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 4,04% à 950 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 3,52% à 4 800 FCFA), BOA Mali (moins 3,46% à 1 255 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,67% à 11 800 FCFA).

Oumar Nourou

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est montée en flèche de 157,701 milliards de FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce mardi 7 février 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Montee-en-fleche-de-p...