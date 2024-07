BRVM : Orientation à la baisse des indicateurs du marché ce 3 juillet 2024.

La valeur des transactions s’est en effet établie à 1,091 milliard FCFA contre 722,667 millions FCFA contre 1,537 milliard FCFA la veille.



En revanche, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 25,105 milliards, passant de 8 568,960 milliards FCFA la veille à 8 543,855 milliards FCFA ce mercredi 3 juillet 2024.



Celle du marché obligataire est toujours en baisse avec un repli de 1,76 milliard, à 10 533,456 milliards FCFA contre 10 535,216 milliards FCFA le mardi 2 juillet 2024.



Du côté des indices, on note une baisse généralisée. C’est ainsi que l’indice composite qui a cédé 0,29% à 229,66 points contre 230,33 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre 0,19% de baisse à 114,75 points contre 114,97 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige s’est replié de 0,72% à 108,03 points contre 108,81 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,25% à 740 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 3,39% à 2 895 FCFA), AGL Côte d’Ivoire (plus 2,78% à 1 295 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 2,78% à 3 700 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 2,72% à 2 075 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,50% à 1 850 FCFA), Total Sénégal (moins 6,93% à 2 150 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 420 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 4,25% à 10 150 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,95% à 850 FCFA).



