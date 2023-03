BRVM : Persistance de la situation contrastée des trois indices phares de la Bourse ce 14 mars 2023.

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi légèrement régressé de 0,20% à 207,37 points contre 207,79 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est en hausse de 0,19% à 104,21 points contre 104,01 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré la plus forte progression avec 0,52% à 108,04 points contre 107,48 points précédemment.



La capitalisation boursière du marché des actions a baissé de 17,505 millions, passant de 7732,371 milliards de FCFA la veille à 7714,866 milliards de FCFA ce 14 mars 2023.





Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 10 152,625 milliards de FCFA.



Quant à la valeur des transactions, elle s’est un peu relevée, passant de 348,248 millions de FCFA la veille à 453,846 millions de FCFA ce 14 mars 2023.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Setao Côte d’Ivoire (plus 6,36% à 1 170 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 4,33% à 2 290 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 3,92% à 5 300 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 3,13% à 4 950 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 1,70% à 5 085 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 2,38% à 2 255 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 2,25% à 5 855 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 2,21% à 5 085 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 1,95% à 9 800 FCFA) et BOA Sénégal (moins 1,74% à 2 265 FCFA).



Oumar Nourou

A l’image de la journée précédente, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont encore connu une évolution contrastée à l’issue de la séance de cotation de ce mardi 14 mars 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Persistance-de-la-sit...