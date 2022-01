BRVM : Persistance du caractère fébrile du marché obligataire

Cette capitalisation est en effet passée de 7229,595 milliards de FCFA la veille à 7222,995 milliards de FCFA à la fin de la journée de cotation sous revue. Entre le 3 et le 6 janvier 2022, le marché obligataire s’est inscrit dans une dynamique baissière, enregistrant un repli total de 24,048 milliards de FCFA de sa capitalisation boursière.



Pour sa part, celle du marché des actions enregistre une hausse de 41,11 milliards de FCFA à 6977,866 milliards de FCFA contre 6036,756 milliards de FCFA la veille.





La valeur totale des transactions s’est élevée à 376,430 millions de FCFA contre 787,788 millions de FCFA le mercredi 5 janvier 2022.



Les deux indices ont tous enregistré une hausse. L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi gagné 0,96% à 156,04 points contre 154,55 points la veille. De son côté, l’indice composite (indice général de la Bourse) a gagné 0,68% à 202,03 points contre 200,66 points précédemment.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 6,31% à 1 180 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 5,04% à 1 250 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 4,89% à 10 395 FCFA), ETI Togo (plus 4,76% à 22 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 1 550 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres BOA Côte d’Ivoire (moins 6,70% à 5 500 FCFA), Servair Abidjan (moins 4,45% à 1 610 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 2,78% à 875 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,50% à 1 950 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 2,32% à 3 995 FCFA).





Oumar Nourou

A l’image des journées précédentes, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est demeurée fébrile avec une baisse de 6,6 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 6 janvier 2022Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Persistance-du-caract...