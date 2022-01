BRVM : Plongeon des indicateurs clés de la Bourse ce lundi 24 janvier

L’indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a ainsi fortement baissé de 1,04% à 200,17 point contre 202,28 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares), il a aussi cédé 1,31% à 150,74 points contre 152,74 points la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions à fortement régressé de 63,324 milliards de FCFA à 6025,702 milliards de FCFA contre 6089,026 milliards de FCFA lors de la séance du vendredi 21 janvier.



Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 2 milliards de FCFA à 7287,269 milliards de FCFA contre 7289,269 milliards de FCFA précédemment.



Quant à la valeur totale des transactions, elle est aussi en baisse, passant de 575,782 millions de FCFA la veille à 325,708 millions de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres Onatel Burkina Faso (plus 1,88% à 4 075 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 1,14% à 7 080 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 0,91% à 11 100 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 0,63% à 157 995 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (plus 0,39% à 6 425 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres CFAO Côte d’Ivoire (moins 7,32% à 1 140 FCFA), ETI Togo (moins 5,26% à 18 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 4,86% à 6 755 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 4,42% à 4 000 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 4,23% à 6 225 FCFA).

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Plongeon-des-indicate...