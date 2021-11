BRVM : Plus de 10 milliards FCfa de transactions enregistrées par la Bourse ce 25 novembre 2021

Jeudi 25 Novembre 2021 à 18:17

La valeur totale de ces transactions s’est en effet établie à 10,721 milliards de FCFA contre 804,331 millions de FCFA la veille. Ce niveau de transactions témoigne du degré de confiance et de l’engouement des investisseurs pour la bourse régionale.



Du côté des deux indices, on note une hausse contrairement à la séance de la veille. L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) gagne 0,68% à 148,71 points contre 147,71 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a aussi gagné 0,56% à 194,080 points contre 193,00 points la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions s’est établie à 5838,654 milliards de FCFA contre 5806,121 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 32,533 milliards de FCFA.



Quant à celle des obligations, elle a enregistré une baisse de 14,52 milliards de FCFA à 7301,922 milliards de FCFA contre 7316,442 milliards de FCFA la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 4 945 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 6,96% à 6 300 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 4,65% à 1 350 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 3,29% à 1 100 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 2,56% à 2 200 FCFA).





Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupe par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 6,96% à 535 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 5,57% à 5 005 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 5,43% à 2 175 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 2,79% à 6 805 FCFA) et Société Ivoirienne de banque (moins 1,30% à 3 800 FCFA).

Oumar Nourou





Source : Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Plus-de-10-milliards-...

