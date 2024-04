BRVM : Plus de 2 milliards FCfa de transactions enregistrées, ce mercredi 3 avril 2024

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2024 à 21:25 | | 0 commentaire(s)|

Ces transactions se sont en effet élevées à 2,195 milliards de FCFA contre 963,528 millions de FCFA la veille. Le marché a ainsi enregistré une valeur transigée de 2,002 milliards de FCFA au niveau du compartiment des obligations. Il y a eu deux transactions portant d’une part sur 104 340 obligations BIDC-EBID 5,90% 2022-2029 au prix de 9 900 FCFA l’obligation, soit une valeur totale de 1,032 milliard de FCFA et d’autre part sur 53 520 obligations BIDC-EBID 6,40% 2019-2026 au prix de 9 900 FCFA l’obligation, soit une valeur totale de 529,848 millions de FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est établie à 8048,337 milliards de FCFA contre 8028,344 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 19,993 milliards.



Celle du marché des obligations est, par contre, toujours en baisse, passant de 10 257,113 milliards de FCFA la veille à 10 250,633 milliards de FCFA ce mercredi 3 avril 2024 (-6,48 milliards).



Concernant les indices, on note la poursuite de l’embellie. L’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,25% à 216,34 points contre 215,80 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une hausse de 0,16% à 108,54 points contre 108,37 points précédemment.



La plus forte hausse est celle de l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) avec 1,49% à 102,42 points contre 100,92 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Palm Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 7 525 FCFA), Total Sénégal (plus 7,38% à 2 620 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 6,10% à 1 130 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 5,31% à 2 580 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (plus 4,55% à 11 500 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,77% à 765 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (moins 2,83% à 6 700 FCFA), BOA Niger (moins 1,56% à 5 995 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Cote d’Ivoire (moins 1,04% à 5 700 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 0,77% à 7 045 FCFA).

Oumar Nourou





Source : A l’issue de la séance de cotation de ce mercredi 3 avril 2024, la valeur des transactions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) s’est établie à plus de 2 milliards de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Plus-de-2-milliards-d...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook