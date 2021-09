BRVM : Plus de 208% de variation de l’OPCVM FCP SOGEAVENIR

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021 à 16:27 | | 0 commentaire(s)|

La valeur liquidative de ce FCP dont le portefeuille est diversifié a ainsi atteint 1541 FCFA contre 500 FCFA à son lancement. SOGEAVENIR occupe ainsi la première place du top 5 (plus forte variation positive) des OPCVM à valorisation quotidienne en termes de variation de leur valeur liquidative.



La deuxième place est occupée par le FCP SOGEVALOIR (portefeuille compose majoritairement d’actions) géré également par SOGESPAR avec une variation de 207,40%. Ce FCP se retrouve avec une valeur liquidative de 3074 FCFA contre 1000 FCFA à l’origine.



Très loin derrière ce duo, vient le FCP SOAGA EPARGNE ACTION (portefeuille actions) géré par la SOAGA S.A avec une variation de 53,70% : de 5000 FCFA à son lancement, la valeur liquidative de ce FCP a atteint 7684 FCFA à la date du 31 aout 2021.



La Société d’investissement à capital variable (Sicav) Abdou Diouf (portefeuille diversifié) géré également par la SOAGA S.A occupe le quatrième rang avec 45,99% de variation pour une valeur liquidative de 14,599 millions FCFA contre 10 millions à l’origine.



La cinquième place du TOP 5 est dévolue au FCP SOAGA Epargne Sérénité (portefeuille compose d’obligations à moyen et long terme) qui est géré par la SOAGA S.A. Ce FCP a réalisé une variation de 32,25% avec une valeur liquidative qui s’élève à 13 224 FCFA contre 10 000 FCFA à son lancement.



Au titre du Flop (plus forte variation négative) des OPCVM à valorisation quotidienne, seuls trois FCP sont répertoriés. Le FCP SOGEDYNAMIQUE (portefeuille actions) géré par SOGESPAR vient en tête avec une variation de -25,14%. Sa valeur liquidative s’établit à 3659 FCFA contre 4888 FCFA à l’origine.



Le FCP SOGEDEFI (portefeuille diversifié) géré aussi par SOGESPAR occupe la deuxième place avec une variation de -23,53%. Sa valeur liquidative se situe à 3738 FCFA contre 4888 FCFA à son lancement.



La troisième place est revenue au FCP SOGEPRIVILEGE (portefeuille diversifié) géré aussi par SOGESPAR et qui enregistre une variation négative de 21,30%. Sa valeur liquidative passe de 4888 FCFA lors de son lancement à 3847 FCFA durant la période sous revue.



Concernant les OPCVM a valorisation hebdomadaire, la tête du TOP 5 est occupée par le Fond commun de placement caisse de retraite (FCPCR) Sonatel (portefeuille diversifié) géré par CGF Gestion. Sa variation se situe ainsi à 474,08% avec une valeur liquidative de 5740,77 FCFA contre 1000 FCFA à l’origine.



En deuxième position, vient le fonds commun de placement entreprise (FCPE) Orange Mali (portefeuille diversifié) géré par la SGO Mali Finances. Ce fonds a réalisé 164,12% de variation avec une valeur liquidative qui se situe à 26411,82 FCFA contre 10000 FCFA à son lancement.



La troisième place est occupée par le FCPE SODEFOR (portefeuille diversifié) géré par BNI gestion. Il a réalisé une variation de 102,61%. Sa valeur liquidative s’élève à 5065,24 FCFA contre 2500 FCFA à l’origine.



La quatrième place du TOP 5 est revenue au FCP de placement Force Port Autonome de Dakar (PAD), un portefeuille diversifie géré par CGF Gestion. Ce fonds se retrouve avec une variation de 57,55% avec une valeur liquidative de 1579,12 FCFA contre 1000 FCFA à l’origine.



Enfin le cinquième rang est occupé par le FCP Ecobank UEMOA obligataire (portefeuille composé d’obligations à moyen et long terme) géré par EDC Asset Management. Il enregistre une variation de 56,60%. La valeur liquidative s’est établie à 21,122 millions FCFA contre 20 millions FCFA lors de son lancement.



Aucun OPCVM n’a enregistré une variation négative dans la catégorie des OPCVM à valorisation hebdomadaire.

En ce qui concerne les OPCVM à valorisation mensuelle, seuls trois FCP figure dans les données de la BRVM. Le FCP BNI Retraite (portefeuille diversifie) géré par BNI Gestion, occupe la première place avec une variation de 46,04%. Sa valeur liquidative se situe à 3650 FCFA contre 2500 FCFA à son lancement.



Le deuxième rang est dévolu au FCPE CNRA (portefeuille diversifie) géré également par BNI Gestion. Le fonds se retrouve avec une variation de 23,07% et une valeur liquidative de 3076,83 FCFA contre 2500 FCFA à l’origine. Enfin la dernière place est occupée par le FCP Karima Ethique (portefeuille diversifie) géré aussi par BNI Gestion. Sa variation s’est située à 12,05% avec une valeur liquidative de 1120 FCFA contre 1000 FCFA à l’origine.



Il n’existe pas d’OPCVM répertorié dans le FLOP.



Oumar Nourou







Source : Au 31 août 2021, le fonds commun de placement (FCP)SOGEAVENIR dont la société de gestion est SOGESPAR avec comme dépositaire SOGEBOUSE a connu une forte variation de 208,20% par rapport à sa valeur d’origine, selon les statistiques sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)rendues publiques par la Bourse Régionale des valeurs mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Plus-de-208-de-variat...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos