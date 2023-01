BRVM : Poursuite de l’embellie des indices à l’issue de la cotation du 25 janvier 2023.

C’est ainsi que l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a progressé de 0,21% à 97,52 points contre 97,32 points la veille. De son côté, l’indice composite (l’indice général de la Bourse), a évolué de 0,14% à 197,85 points contre 197,58 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a progressé de 0,20% à 100,63 points contre 100,43 points la veille.





Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 10,084 milliards, à 7360,376 milliards de FCFA contre 7350,292 milliards de FCFA le mardi 24 janvier 2023.



En revanche, celle du marché obligataire s’est repliée de 0,8 milliard, passant de 9073,300 milliards de FCFA la veille à 9072,500 milliards de FCFA ce 25 janvier 2023.



La valeur totale des transactions est remontée à 749,673 millions de FCFA contre 470,398 millions de FCFA la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 6 175 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 7,03% à 685 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 6,51% à 900 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 4,67% à 785 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 780 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 4,37% à 2 300 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (moins 3,17% à 5 500 FCFA), BOA Mali (moins 2,94% à 1 320 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 2,48% à 5 300 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (moins 1,96% à 1 000 FCFA).





Oumar Nourou

L’embellie notée la veille au niveau des indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), s’est poursuivie au terme de la journée de Bourse de ce mercredi 25 janvier 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Poursuite-de-l-embell...