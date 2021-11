BRVM : Poursuite de la hausse de la capitalisation des obligations en fin de semaine

Cette capitalisation s’est établie à 7191,591 milliards de FCFA contre 7184,939 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 6,652 milliards de FCFA. En deux jours de cotation, La capitalisation des obligations a enregistré une augmentation de 108,827 milliards de FCFA.



Quant à celle des actions, elle a enregistré une baisse de 2,411 milliards de FCFA, passant de 5754,877 milliards de FCFA la veille à 5752,466 milliards de FCFA ce vendredi 12 novembre 2021.



La valeur totale de ces transactions est en baisse, s’établissant à 208,473 millions de FCFA contre 6,471 milliards de FCFA le jeudi 11 novembre 2021.



L’indice BRVM 10 a gagné de 0,18% à 147,02 points contre 146,75 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite a légèrement régressé de 0,05% à 191,21 points contre 191,30 points la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 2 310 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 7,39% à 1 235 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 2,67% à 770 FCFA), ORAGROUP Togo (plus 2,56% à 4 000 FCFA) et Crown Siem Côte d’Ivoire (plus 2,14% à 715 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 7,35% à 1 135 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 6,24% à 4 210 FCFA), Total Sénégal (moins 5,03% à 1890 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 4,52% à 2005 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 3 805 FCFA).

Oumar Nourou





Oumar Nourou

