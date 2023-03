BRVM : Poursuite de la série de baisses de la capitalisation du marché des actions.

Cette capitalisation est passée de 7553,107 milliards de FCFA la veille à 7538,990milliards de FCFA ce 28 mars 2023.



Quant à celle du marché des obligations, elle est également en baisse de 7,659 milliards, passant de 10 099,680 milliards de FCFA la veille à 10 092,021 milliards de FCFA ce 28 mars 2023.



Pour sa part, la valeur des transactions s’est rehaussée, s’établissant à 401,930 millions de FCFA contre 187,168 millions de FCFA précédemment.





Du côté des indices, c’est toujours les contreperformances qui priment. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,19% à 202,65 points contre 203,03 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est en baisse de 0,21% à 101,81 points contre 102,02 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a aussi enregistré une baisse de 0,16% à 105,92 points contre 106,09 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,47% à 7 550 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 2,98% à 1 900 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 0,57% à 15 790 FCFA), BOA Niger (plus 0,08% à 6 175 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (plus 0,05% à 10 945 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,00% à 930 FCFA), BOA Mali (moins 5,02% à 1 230 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 4,52% à 740 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d’Ivoire (moins 3,82% à 5 410 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,04% à 1 200 FCFA).



Oumar Nourou







