BRVM : Poursuite de la série de baisses de la capitalisation du marché des obligations.

Cette capitalisation s’est établie à 10 097,123 milliards de FCFA contre 10 101,923 milliards de FCFA le 25 juillet 2023, soit une baisse de 4,8 milliards.



Celle du marché des actions a, en revanche, enregistré une augmentation de 19,239 milliards, passant de 7 632,504 milliards de FCFA la veille à 7651,743 milliards de FCFA ce 26 juillet 2023.





La valeur de ces transactions s 'est établie à 992,368 millions de FCFA contre 4,570 milliards FCFA la veille.



Tous les indices sont toujours en vert. C’est ainsi que l’indice composite a enregistré une hausse de 0,25% à 205,68 points contre 205,16 points la veille.



L’indice BRVM 30 enregistre aussi une hausse de 0,26% à 103,37 points contre 103,10 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige enregistre une progression de 0,21% à 102,60 points contre 102,38 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 1 120 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 4,11% à 1 645 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 3,64% à 570 FCFA), Bicici Côte d’Ivoire (plus 3,03% à 6 800 FCFA) et BOA Mali (plus 2,59% à 1 385 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,45% à 6270 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 3,23% à 3 000 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,10% à 700 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 1,96% à 3 995 FCFA) et SAFCA Côte d’Ivoire (moins 1,96% à 750 FCFA).

