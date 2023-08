BRVM : Poursuite de la tendance baissière de la capitalisation du marché des obligations.

Cette capitalisation est passée de 9951,023 milliards de FCFA le vendredi 18 août 2023 à 9942,063 milliards de FCFA ce lundi 21 août 2023, soit une baisse de 8,96 milliards.



On note un effet inverse concernant la capitalisation du marché des actions qui enregistre une hausse de 8,011 milliards à 7714,978 milliards FCFA la veille.



Concernant la valeur des transactions, elle a légèrement baissé de 74,11 millions à 675,071 millions de FCFA contre 749,181 millions de FCFA la veille.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. C’est ainsi que l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une hausse de 0,11% à 207,38 points contre 207,16 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre aussi une progression de 0,12% à 104,18 points contre 104,06 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse de 0,75% à 102,54 points contre 103,31 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Crown Siem Côte d’Ivoire (plus 6,35% à 670 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,71% à 2 500 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 1,91% à 10 695 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 1,71% à 3 870 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 0,99% à 5 100 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BICICI Côte d’Ivoire (moins 5,19% à 6 400 FCFA), Setao Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 1 000 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 4,21% à 5 460 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 3,61% à 2 400 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 1,70% à 1 100 FCFA).



Oumar Nourou

