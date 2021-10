BRVM : Poursuite de la tendance haussière de la capitalisation des actions

Cette capitalisation s’est établie à 5679,631 milliards FCFA contre 5676,711 milliards FCFA, la veille soit une augmentation de 2,92milliards FCFA.



Celle du marché obligataire a quitté sa position stationnaire, passant de 7073,582 milliards FCFA la veille a 7126,661 milliards FCFA a l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 15 octobre, soit une hausse de 53,079 milliards FCFA.



Quant à la valeur totale des transactions, elle s’est élevée à 319,154 millions FCFA contre 364.861 millions FCFA la veille.



L’indice BRVM 10 a légèrement progressé de 0,05% à 147,41 points contre 147,34 points la veille. L’indice BRVM Composite a aussi enregistré la même progression de 0,05% à 188,79 points contre 188,70 points la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d’Ivoire (plus 7,28% à 1 105 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 4,72% à 1 995 FCFA), Société de caoutchouc Grand Béréby Côte d’Ivoire (plus 3,31% à 4 995 FCFA), Total Sénégal (plus 2,86% à 1 800 FCFA) et Crown Siem Côte d’Ivoire (plus 2,00% à 765 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres BOA Mali (moins 7,50% à 1 665 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 4,55% à 2 100 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,68% à 915 FCFA), Oragroup Togo (moins 3,03% à 4 000 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (moins 2,18% à 5 380 FCFA).

Oumar Nourou





